02.11.2025 14:48 Рита Парфенова

Росіяни обстріляли село Підлиман на Харківщині – поранено чоловіка

Окупанти завдали ударів по громадах Харківської області, зокрема по селу Підлиман Ізюмського району. Внаслідок атаки травмовано місцевого жителя.

Близько 13:00 2 листопада російські війська обстріляли село Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістав чоловік, який перебував поблизу магазину. Медики оперативно доставили постраждалого до лікарні та надають йому всю необхідну допомогу.

