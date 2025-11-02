    
02.11.2025  14:48   Рита Парфенова

Росіяни обстріляли село Підлиман на Харківщині – поранено чоловіка

Окупанти завдали ударів по громадах Харківської області, зокрема по селу Підлиман Ізюмського району. Внаслідок атаки травмовано місцевого жителя.

вибух

Близько 13:00 2 листопада російські війська обстріляли село Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістав чоловік, який перебував поблизу магазину. Медики оперативно доставили постраждалого до лікарні та надають йому всю необхідну допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива».

