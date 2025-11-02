Росіяни обстріляли село Підлиман на Харківщині – поранено чоловіка

Окупанти завдали ударів по громадах Харківської області, зокрема по селу Підлиман Ізюмського району. Внаслідок атаки травмовано місцевого жителя.
Близько 13:00 2 листопада російські війська обстріляли село Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістав чоловік, який перебував поблизу магазину. Медики оперативно доставили постраждалого до лікарні та надають йому всю необхідну допомогу.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 листопада о 8:00 в селі Одноробівка FPV-дрон ворога влучив у легковий автомобіль марки «Нива».
Комментариев: 0
День сприятливий для зосередження на власних цілях та планування майбутнього. Успіх супроводжуватиме тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та приймати обдумані рішення.
У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: