У Борівській громаді на Харківщині поранено трьох цивільних через атаку FPV-дроном

Російські війська атакували Борівську громаду на Харківщині. Унаслідок удару FPV-дроном постраждала сім’я, поранено трьох людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську селищну раду, 2 листопада близько 13:00 російський FPV-дрон атакував село Підлиман Борівської громади. Ворожий безпілотник влучив у цивільний автомобіль, унаслідок чого тяжкі поранення отримали троє мирних мешканців – подружжя пенсіонерів і їхній син. Усі постраждалі були оперативно госпіталізовані. Медики повідомляють, що стан жінки залишається критичним, лікарі борються за життя всієї родини.
Близько 14:30 російська авіація завдала нового удару по селищу Борова. Зафіксовано три влучання керованих авіабомб у центральній частині населеного пункту. Інформація про наслідки атаки уточнюється, дані щодо загиблих або поранених наразі відсутні.
У громадах Харківської області закликають жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й за можливості евакуюватися із зон постійних обстрілів. Для отримання допомоги діють цілодобові гарячі лінії – зокрема, БО «Координаційний гуманітарний центр» (0-800-33-92-91), Національна поліція (102, 050-413-37-49) та Борівська селищна рада (063-496-54-00).
