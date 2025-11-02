02.11.2025 08:34 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини приборкали три пожежі після ворожих обстрілів

Упродовж доби з 1 по 2 листопада підрозділи ДСНС Харківщини ліквідували наслідки ворожих обстрілів, гасили пожежі та проводили розмінування територій.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли внаслідок обстрілів. Загоряння сталися в Куп’янському, Лозівському та Ізюмському районах області.

За офіційними даними, протягом 24 годин рятувальники Харківського гарнізону здійснили 24 оперативні виїзди. З них 11 – на ліквідацію пожеж, три з яких сталися через ворожі обстріли. Ще п’ять виїздів стосувалися перевірки місць влучань, один – чергування, чотири – допомоги населенню, а три відносяться до інших випадків.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу виявили та знешкодили 71 одиницю вибухонебезпечних предметів, що становили загрозу для місцевих жителів.

