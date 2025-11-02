    
02.11.2025  08:34   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини приборкали три пожежі після ворожих обстрілів

Упродовж доби з 1 по 2 листопада підрозділи ДСНС Харківщини ліквідували наслідки ворожих обстрілів, гасили пожежі та проводили розмінування територій.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, рятувальники ліквідували три пожежі, що виникли внаслідок обстрілів. Загоряння сталися в Куп’янському, Лозівському та Ізюмському районах області. 

За офіційними даними, протягом 24 годин рятувальники Харківського гарнізону здійснили 24 оперативні виїзди. З них 11 – на ліквідацію пожеж, три з яких сталися через ворожі обстріли. Ще п’ять виїздів стосувалися перевірки місць влучань, один – чергування, чотири – допомоги населенню, а три відносяться до інших випадків.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу виявили та знешкодили 71 одиницю вибухонебезпечних предметів, що становили загрозу для місцевих жителів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська атакували безпілотниками Золочівську громаду на Харківщині.

