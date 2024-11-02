02.11.2024 07:41 Рита Парфенова

2 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.





День заснований ООН у 2013 році з метою привернути увагу світової громадськості до тривожної ситуації, яка обмежує можливості журналістів виконувати свою роботу та підриває право суспільства на отримання достовірної інформації.



Дата для заснування Дня обрана на згадку про двох французьких журналістів, які за завданням редакції висвітлювали перебіг збройного конфлікту в Малі – Гіслені Дюпоні та Клоді Верлоні. Вони були викрадені та вбиті бойовиками 2 листопада 2013 року.



Цей злочин викликав суспільний резонанс, і в результаті ООН ухвалила документ, який засуджує насильство щодо представників преси та перешкоджання виконанню їхніх обов'язків. Адже, згідно з міжнародним гуманітарним правом, співробітники ЗМІ, які працюють у районах збройних конфліктів, мають користуватися захистом та повагою представників усіх сторін, що воюють.

Прикмети дня

2 листопада вшановується пам'ять святого Артемія. В давнину Артемія шанували своїм покровителем воєначальники та отамани. Також йому молилися із проханням захистити від раптової смерті та вважали захисником від різних хвороб.



У селах з 2 листопада починали рубати капусту і робити з неї різні заготівлі на зиму. З цього приводу казали: "На Артемія капусту рубають, солять, тиснуть і мнуть, щоб соку дала побільше"

У давнину цього дня лагодили огорожі. Їх зміцнювали, щоб під час зимових холодів до будинків не змогли близько підступитись вовки.

Що не можна робити 2 листопада

Сьогодні рекомендують завершити все започатковане, щоб не залишати незавершені справи.

Не варто критикувати інших і погано відгукуватися про покійних.

Цього дня радять не витрушувати покривала та подушки, щоб разом з пилом не пішла й удача.

Також цього дня

У 69 році до н. народилася Клеопатра – остання єгипетська цариця. І ось уже дві з лишком тисячі років не вщухають пристрасті навколо знаменитої цариці, яка стала однією з одіозних постатей історії.



1708 – руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія.



1815 – народився Джордж Буль, англійський математик, засновник формальної логіки («Дослідження законів мислення»).



1906 – народився Лукіно Вісконті, італійський кінорежисер, засновник неореалізму («Смерть у Венеції», «Леопард», «Рокко та його брати»).



1914 – Перша світова війна: Росія оголосила війну Туреччини.



1959 – хокейний воротар Жак Плант з «Монреаль Канадієнс» після того, як шайба, кинута гравцем «Нью-Йорк Рейнджерс» Енді Батгейтом, в черговий раз потрапила йому в обличчя, залишив лід і після накладання семи швів повернувся на майданчик у масці, яку з маски сам зі склопластику та гуми.



1965 – народився Шахрукх Кхан, індійський кіноактор («Мене звати Кхан», «Настане завтра чи ні?», «Все в житті буває», «І в смутку і в радості...»), продюсер та телеведучий.



1966 – народився Девід Швіммер, американський актор та режисер, найбільш відомий як виконавець ролі Росса Геллера у телевізійному серіалі «Друзі».



1988 – «хробак», запущений студентом Робертом Моррісом, вперше виявлений у Массачусетському технологічному інституті. Вірус вразив комп'ютерну мережу ARPANET, виводячи вузли мережі з ладу. Студент потрапив під суд, був оштрафований і 26 липня 1989 року умовно засуджений.



2000 – у лісі під Таращею знайдено тіло журналіста Георгія Гонгадзе, який зник 16 вересня того ж року.

2015 – представлено проєкт Semantic Scholar, дослідницький та пошуковий інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аріна, Артем, Герман, Іван, Ірина, Леонід, Матрена, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ян.

за Юліанським календарем: Костянтин.