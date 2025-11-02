Відомо про місце ще одного прильоту по Харкову

Під час вечірньої атаки на Харків зафіксовано вибух у Київському районі.
Під час обстрілу Харкова 2 листопада один із ударів прийшовся на Київський район міста. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація, передає РЕДПОСТ.
На місце події виїхали підрозділи ДСНС для перевірки території та оцінки наслідків обстрілу. Станом на цей час повідомлень про постраждалих не надходило.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.
Комментариев: 0
День сприятливий для зосередження на власних цілях та планування майбутнього. Успіх супроводжуватиме тих, хто вміє слухати свою інтуїцію та приймати обдумані рішення.
У Харкові цього дня сонце майже не проглядатиме крізь хмари. Опадів не передбачається.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
влажность:
давление:
ветер: