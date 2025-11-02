02.11.2025 22:45 Рита Парфенова

Відомо про місце ще одного прильоту по Харкову

Під час вечірньої атаки на Харків зафіксовано вибух у Київському районі.



Фото з відкритих джерел

Під час обстрілу Харкова 2 листопада один із ударів прийшовся на Київський район міста. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація, передає РЕДПОСТ.

На місце події виїхали підрозділи ДСНС для перевірки території та оцінки наслідків обстрілу. Станом на цей час повідомлень про постраждалих не надходило.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.