02.11.2025 22:49 Рита Парфенова

Перші подробиці удару по Індустріальному району Харкова

Вибух у Індустріальному районі Харкова стався на відкритій місцевості. За попередніми даними, обійшлося без пошкоджень і постраждалих.



Фото з відкритих джерел

Міський голова Ігор Терехов повідомив нові деталі вечірньої атаки на Харків, передає РЕДПОСТ. За його словами, в Індустріальному районі міста ворожа авіабомба влучила у відкриту територію.

Попередньо, внаслідок вибуху не зафіксовано руйнувань цивільної інфраструктури та немає постраждалих. На місці події працюють екстрені служби, які уточнюють обставини атаки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.