Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 листопада очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.
Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору — до снігопаду. Небо затягло хмарами — до потепління. Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.
День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.
Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.
