Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 листопада очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.

Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору — до снігопаду. Небо затягло хмарами — до потепління. Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.

мороз увечері – зима буде тепла;

ранковий мороз – до снігу;

дим тягнеться вгору – чекайте на морози;

на деревах ще залишилося листя, а вже випав сніг – урожай наступного року буде гіршим.