03.11.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 листопада очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 11 – 13° тепла.

Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать.
Синиці та галки літають по двору — до снігопаду.
Небо затягло хмарами — до потепління.
Хмари пливуть проти вітру — до снігопаду.
  • мороз увечері зима буде тепла;
  • ранковий мороз до снігу;
  • дим тягнеться вгору чекайте на морози;
  • на деревах ще залишилося листя, а вже випав сніг урожай наступного року буде гіршим.
