Готуємо борщ із соком лайма та лимоном

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Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.

Прогноз погоди у Харкові на 12 листопада Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.