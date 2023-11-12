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12.11.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо борщ із соком лайма та лимоном

Смачна страва, особливо корисна в зимовий період.

Як приготувати борщ із соком лайма та лимоном
 
Як пише РЕДПОСТ, завдяки соку цитрусових рецепт виходить свіжим та незвичайним. До того ж лимон, як і лайм, насичені вітамінами, будуть дуже доречними взимку.

Борщ із соком лайма та лимоном

Продукти:

 

  • 1 л води
  • 1 буряк,
  • 1 морква,
  • 1 картопля,
  • 100 г капусти,
  • підлога лимона,
  • підлога лайма,
  • 50 г томатної пасти,
  • 1 цибулина,
  • лавровий лист,
  • перець горошком,
  • сіль,
  • 1 ст. цукру.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати картоплю кубиками
  2. Буряк нарізати соломкою
  3. Надіслати овочі варитися.
  4. Нашаткувати капусту.
  5. Натерти моркву
  6. Смажити на сковороді цибулю, терту моркву
  7. Додати томатну пасту.
  8. Перекласти у каструлю.
  9. Додати капусту.
  10. Коли всі овочі будуть готові – вичавити сік половини лайма та лимона.
  11. Додати 1 ложку цукру.
  12. Подати борщ зі сметаною та зеленню.

Смачного!

 
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Тэги:  рецепт, борщ, лайм, морква, картопля, капуста, буряк, лимон
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