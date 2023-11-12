12.11.2023 21:00 Дмитро Колонєй
Міносвіти має намір підвищити зарплату вчителям
Яким чином це вдастся зробити відомство інформує на своєму сайті.
Міносвіти має намір підвищити зарплату вчителям
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міністерство освіти та науки, відомство, аналізуючи прийнятий держбюджет, наголошує, що у ньому на наступний рік на освіту закладено майже на 22% більше, ніж 2023 року.
Таким чином вдасться збільшити фінансування за багатьма сферами, а саме: запланувати кошти на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти тощо.
Серед того, що вдастся профінансувати у 2024 році - підвищення зарплати вчителям.
"Субвенцію збільшено, якщо порівняти з 2023 роком (87,5 млрд грн). Це дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї закладено поділ класів на групи".
Щодо іншіх напрямів, фіенісування закладено наступне
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облаштування укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту — 2,5 млрд грн
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друк підручників — 1,5 млрд грн
2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч у держбюджеті виділили 754,9 млн грн, яких не було достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках. У жовтні Верховна Рада України внесла зміни до бюджету, виділивши ще 552,8 млн грн на підручники.
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субвенція НУШ — 1,5 млрд грн
За ці кошти для 5–7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Окрім того, виділення субвенції дасть змогу підвищити кваліфікацію вчителів.
У 2022 і 2023 роках реформа не мала цільового фінансування. Цьогоріч для НУШ виділили 473,3 млн грн після перерозподілу освітньої субвенції.
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субвенція на шкільні автобуси — 1 млрд грн
Разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів удасться закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.
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субвенція на модернізацію харчоблоків у школах — 1,5 млрд
Після початку повномасштабного вторгнення росії кошти на це виділено вперше.
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субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами — 304,5 млн грн
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навчання дітей у державних ЗЗСО і «Школі супергероїв» — 434,51 млн грн
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створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти — 500 млн грн
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Фонд розвитку вищої та фахової передвищої освіти — 240 млн грн
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Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців — 610,4 млн грн.
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