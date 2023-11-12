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12.11.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Міносвіти має намір підвищити зарплату вчителям

Яким чином це вдастся зробити відомство інформує на своєму сайті.


Міносвіти має намір підвищити зарплату вчителям
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міністерство освіти та науки, відомство, аналізуючи прийнятий держбюджет, наголошує, що у ньому на наступний рік на освіту закладено майже на 22% більше, ніж 2023 року.
 
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Таким чином вдасться збільшити фінансування за багатьма сферами, а саме: запланувати кошти на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти тощо.
 
Серед  того, що вдастся профінансувати у 2024 році - підвищення зарплати вчителям. 
 
"Субвенцію збільшено, якщо порівняти з 2023 роком (87,5 млрд грн). Це дасть змогу підвищити зарплати педагогічним працівникам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї закладено поділ класів на групи".
 
Щодо іншіх напрямів, фіенісування закладено наступне
 
  • облаштування укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту — 2,5 млрд грн
  • друк підручників — 1,5 млрд грн
2022 року кошти на друк підручників були спрямовані на потреби армії. Цьогоріч у держбюджеті виділили 754,9 млн грн, яких не було достатньо для забезпечення всієї потреби в підручниках. У жовтні Верховна Рада України внесла зміни до бюджету, виділивши ще 552,8 млн грн на підручники.
 
  • субвенція НУШ — 1,5 млрд грн
За ці кошти для 5–7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас. Окрім того, виділення субвенції дасть змогу підвищити кваліфікацію вчителів.
 
У 2022 і 2023 роках реформа не мала цільового фінансування. Цьогоріч для НУШ виділили 473,3 млн грн після перерозподілу освітньої субвенції.
 
  • субвенція на шкільні автобуси — 1 млрд грн
Разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів удасться закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.
 
  • субвенція на модернізацію харчоблоків у школах — 1,5 млрд
Після початку повномасштабного вторгнення росії кошти на це виділено вперше.
 
  • субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами — 304,5 млн грн
  • навчання дітей у державних ЗЗСО і «Школі супергероїв» — 434,51 млн грн
  • створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти — 500 млн грн
  • Фонд розвитку вищої та фахової передвищої освіти — 240 млн грн
  • Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців — 610,4 млн грн.

 

Источник:   Міністерство освіти та науки
 Тэги:  прогноз, зарплата, вчителя, школа
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