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12.11.2023  20:28   Дмитро Колонєй

Обстріл Харкова: Ігор Терехов розповів, про мету ударів ворога

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував куди цілили окупанти.


Обстріл Харкова: Ігор Терехов розповів, про мету ударів ворога
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харков Ігор Терехов розповів на своєму Телеграм-каналі, що під ударом був цивільний  обʼєкт у Шевченківському районі міста.  
 
Міський голова також закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними
 
Очільник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо - без постраждалих. 
Профільні служби працюють на місці влучання.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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