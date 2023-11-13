Прогноз погоди у Харкові на 13 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 8 - 10°тепла.
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Зірки схилятимуть до енергійних дій, а організм – відпочивати та розслаблятися. Такий внутрішній розлад може вилитися в безглузду метушню та масу непорозумінь.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
13 листопада визнано Всесвітнім днем Доброти.
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