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13.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 8 - 10°тепла.

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Народні прикмети

  • Ясна та сонячна погода віщує швидке похолодання.
  • Гучне цвірінькання горобців обіцяє тепло, якщо звуків від птахів не чути — скоро вдарять морози.
  • Якщо невеликий дощ, то негода затягнеться надовго.
  • Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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