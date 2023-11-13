13.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с, вночі та вранці пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 8 - 10°тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Ясна та сонячна погода віщує швидке похолодання.

Гучне цвірінькання горобців обіцяє тепло, якщо звуків від птахів не чути — скоро вдарять морози.

Якщо невеликий дощ, то негода затягнеться надовго.

Наші пращури цього дня прислуховувались до снігура: якщо він свистить – незабаром зима буде.