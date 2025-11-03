Готуємо буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем

В этот день

Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.