03.11.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем

Ароматна та ситна страва для вечері або святкового столу.

Як приготувати буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва — чудовий спосіб поєднати користь буряків та ситність курячого філе з рисом та яскравим смаком болгарського перцю. Фарширований буряк виходить не тільки неймовірно красивим, але й дуже смачним і корисним.
 

Буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем

Продукти:

 
  • 4–6 буряків
  • Сіль - за смаком
  • 1 цибулина
  • 1 болгарський перець
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 200 г вареного рису
  • 250 г вареного курячого філе
  • Молотий чорний перець - за смаком
  • Кілька гілочок кропу
  • Декілька гілочок петрушки
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Зварити буряк у підсоленій киплячій воді до готовності.
  2. Зварити рис.
  3. Зварити куряче м'ясо.
  4. Нарізати варене куряче філе кубиками.
  5. Порубати кріп і петрушку.
  6. Нарізати цибулю та болгарський перець невеликими кубиками.
  7. Розігріти олію на сковороді. 
  8. Обсмажити цибулю і перець на розігрітій олії до золотистого кольору.
  9. Викласти в сковороду до цибулі та перцю варений рис, нарізану кубиками курку.
  10. Додати сіль, мелений чорний перець і рубану зелень (кріп і петрушку) в сковорідку.
  11. Перемішати начинку.
  12. Зняти сковороду з вогню.
  13. Вичистити м'якоть у буряка, що охолола, формуючи ""чашечки"" для фарширування.
  14. Начинити підготовленою сумішшю "чашечки" з буряка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирну запіканку з гарбузом у мультиварці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 

