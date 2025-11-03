03.11.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем
Ароматна та ситна страва для вечері або святкового столу.
, ця страва — чудовий спосіб поєднати користь буряків та ситність курячого філе з рисом та яскравим смаком болгарського перцю. Фарширований буряк виходить не тільки неймовірно красивим, але й дуже смачним і корисним.
Буряк, фарширований куркою, рисом та болгарським перцем
Продукти:
-
4–6 буряків
-
Сіль - за смаком
-
1 цибулина
-
1 болгарський перець
-
2 столові ложки рослинної олії
-
200 г вареного рису
-
250 г вареного курячого філе
-
Молотий чорний перець - за смаком
-
Кілька гілочок кропу
-
Декілька гілочок петрушки
Покроковий рецепт приготування
-
Зварити буряк у підсоленій киплячій воді до готовності.
-
Зварити рис.
-
Зварити куряче м'ясо.
-
Нарізати варене куряче філе кубиками.
-
Порубати кріп і петрушку.
-
Нарізати цибулю та болгарський перець невеликими кубиками.
-
Розігріти олію на сковороді.
-
Обсмажити цибулю і перець на розігрітій олії до золотистого кольору.
-
Викласти в сковороду до цибулі та перцю варений рис, нарізану кубиками курку.
-
Додати сіль, мелений чорний перець і рубану зелень (кріп і петрушку) в сковорідку.
-
Перемішати начинку.
-
Зняти сковороду з вогню.
-
Вичистити м'якоть у буряка, що охолола, формуючи ""чашечки"" для фарширування.
-
Начинити підготовленою сумішшю "чашечки" з буряка.
