03.11.2025  20:55   Віталій Хіневич

Харківські комунальники активно наводили лад у приватному секторі

Загалом за жовтень санітарним прибиранням було охоплено понад 250 вулиць.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Протягом жовтня співробітники КП «Благоустрій» м. Харкова» активно наводили лад у приватному секторі.
 
 
Зокрема, вони ліквідували 970 куб. м стихійних звалищ, знесли 25 аварійних і сухих дерев, подрібнили понад 3 тис. куб. м гілок та видалили 1,4 тис. кв. м порослі, а також відремонтували 120 ПЕТ-контейнерів. Загалом санітарним прибиранням було охоплено понад 250 вулиць. 
 
 
Паралельно співробітники інспекції продовжували обстежувати прилеглі території приватних домоволодінь щодо дотримання правил благоустрою. 
 
Підприємство закликає власників приватних будинків регулярно прибирати опале листя та підтримувати належний санітарний стан на закріплених за ними територіях.
 
