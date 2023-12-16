16.12.2023 21:39 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний борщ із адигейським сиром
Нетривіальний рецепт популярної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, сир додає оригінальну родзинку, начебто, вже звичному класичному борщу.
Пісний борщ із адигейським сиром
Продукти:
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3,5 л води
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2 картоплини,
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2 морквини,
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1 буряк,
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200 г капусти,
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200 г адигейського сиру,
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3 ст. томатної пасти,
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2 ст. цукру,
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сіль,
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зелень,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування
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Поставити варитися картоплю
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Обсмажити на сковороді з томатною пастою - цибулю, тертий буряк та моркву.
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Нашаткувати капусту,
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Додати все у каструлю.
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Нарізати сир кубиками
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Відправити до борщу за 10 хвилин до кінця приготування.
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Подавай зі сметаною та часником.
Смачного!
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