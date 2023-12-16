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16.12.2023  21:39   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний борщ із адигейським сиром

Нетривіальний рецепт популярної страви.

Як пише РЕДПОСТ, сир додає оригінальну родзинку, начебто, вже звичному класичному борщу.
 

Пісний борщ із адигейським сиром

 

Продукти:

 
  • 3,5 л води
  • 2 картоплини,
  • 2 морквини,
  • 1 буряк,
  • 200 г капусти,
  • 200 г адигейського сиру,
  • 3 ст. томатної пасти,
  • 2 ст. цукру,
  • сіль,
  • зелень,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування

  1. Поставити варитися картоплю
  2. Обсмажити на сковороді з томатною пастою - цибулю, тертий буряк та моркву.
  3. Нашаткувати капусту,
  4. Додати все у каструлю.
  5. Нарізати сир кубиками
  6. Відправити до борщу за 10 хвилин до кінця приготування.
  7. Подавай зі сметаною та часником.
Смачного!
 
 

 

Тэги:  рецепт, борщ, морква, картопля, капуста, буряк, цукор
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