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16.12.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

Житель Ізюмського району незаконно зберігав боєприпаси

Вдома у чоловіка працівники поліції виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети, серед яких патрони та артилерійський порох.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, 16 грудня дільничні офіцери поліції спільно зі слідчими Ізюмського районного управління поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.
 
В ході слідчих дій у 64-річного місцевого мешканця виявили та вилучили 120 патронів різних калібрів та близько 20 кілограмів артилерійського пороху.
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукували зниклого підлітка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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