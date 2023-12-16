16.12.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні прийшли на допомогу водієві вантажівки, якому стало зле

15 грудня, вдень інспектори Юлія Гавришева та Вячеслав Савка отримали виклик "Порушення ПДР". Вантажівка порушувала правила дорожнього руху та здійснювала рух зустрічною смугою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

«Не зволікаючи, ми вирушили до місця події. Прибувши на місце, не байдужі громадяни вже змогли зупинити вантажівку на узбіччі. Водію було зле.

Керманич був розгублений та мав ознаки інсульту. На місце одразу викликали швидку, надали домедичну допомогу та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків»,- розповіли патрульні.

Поліцейські допомоги транспортувати громадянина до карети швидкої. Чоловіка ушпиталили.

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