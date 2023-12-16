    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківські патрульні прийшли на допомогу водієві вантажівки, якому стало зле
16.12.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні прийшли на допомогу водієві вантажівки, якому стало зле

15 грудня, вдень інспектори Юлія Гавришева та Вячеслав Савка отримали виклик "Порушення ПДР". Вантажівка порушувала правила дорожнього руху та здійснювала рух зустрічною смугою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
«Не зволікаючи, ми вирушили до місця події. Прибувши на місце, не байдужі громадяни вже змогли зупинити вантажівку на узбіччі. Водію було зле.
 
Керманич був розгублений та мав ознаки інсульту. На місце одразу викликали швидку, надали домедичну допомогу та контролювали стан чоловіка до приїзду медиків»,- розповіли патрульні.
 
Поліцейські допомоги транспортувати громадянина до карети швидкої. Чоловіка ушпиталили.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники допомогли водієві хлібовозу подолати слизьку дорогу.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.12 Надзвичайні події Житель Ізюмського району незаконно зберігав боєприпаси 16.12 Надзвичайні події Чоловік заступився за жінку та отримав удар ножем: у Харкові затримали зловмисника 16.12 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники допомогли водієві хлібовозу подолати слизьку дорогу (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 