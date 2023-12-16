Харківські патрульні прийшли на допомогу водієві вантажівки, якому стало зле

15 грудня, вдень інспектори Юлія Гавришева та Вячеслав Савка отримали виклик "Порушення ПДР". Вантажівка порушувала правила дорожнього руху та здійснювала рух зустрічною смугою.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
16 грудня відзначається свято, присвячене саморозвитку та пізнанню своєї особистості.
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