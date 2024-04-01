Готуємо вегетаріанський картопляний суп

В этот день

Гороскоп на 2 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятливий для спілкування та пошуку компромісів. Зірки підтримають організованість та здатність знаходити спільну мову.

Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.