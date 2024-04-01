    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо вегетаріанський картопляний суп
01.04.2024  21:43   Дмитро Колонєй

Готуємо вегетаріанський картопляний суп

Цю страву варто подавати з хрусткими гарячими грінками.

Як приготувати вегетаріанський картопляний суп
 
Як пише РЕДПОСТ, поступово настають теплі дні. Хто набрав вагу, той вже думає скинути його до літа. Пост триває. Загалом, запропонована вегетаріанська страва зараз буде доречна багатьом. 
 

Читайте нас в  Facebook ,  Telegram  и  Instagram

 

Картопляний суп

 

Продукти:

 
  • 5 картоплин,
  • 1 цибулина,
  • 0,5 моркви,
  • 1 зубчик часнику,
  • спеції,
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати картоплю кубиком.
  2. Відварити 25 хвилин
  3. Дістати половину.
  4. Розім'яти у пюре.
  5. Повернути назад у каструлю.
  6. Дрібно нарізати цибулю.
  7. Натерти моркву на тертці
  8. Обсмажити їх до м'якості
  9. Відправити в суп з часником та спеціями.
  10. Через 7-10 хвилин зняти з вогню
  11. Посипати зеленню.

Напомним, ранее  РЕДПОСТ  рассказывал, как приготовить пісний форшмак із оселедця.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖЕ:

 

 

Тэги:  рецепт, суп, пост, вегетаріанство, картопля, цибуля, морква
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.03 Кулінарні рецепти Готуємо вдома пряну марокканську каву 28.03 Кулінарні рецепти Готуємо пісний форшмак із оселедця 26.03 Кулінарні рецепти Перекушуємо як давні ацтеки: готуємо гуакамоле з авокадо
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 