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02.04.2024  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня

З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 квітня у Харкові очікується похмура погода, без опадів.
 
Вітер південний, 5,1 м/с.
 
Температура повітря: вночі 12–14° тепла, вдень 20–24°.
 
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Народні прикмети:

 

  • у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротах, хвіртках, прикрашали гілки берези; 
  • у цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів; 
  • у багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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