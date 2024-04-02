02.04.2024 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня

З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 квітня у Харкові очікується похмура погода, без опадів.

Вітер південний, 5,1 м/с.

Температура повітря: вночі 12–14° тепла, вдень 20–24°.

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Народні прикмети:

у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льняні вироби, розвішували їх на тинах, воротах, хвіртках, прикрашали гілки берези;

у цей час бувають перші грози (більш ранні бувають 23-31 березня), розпускається сіра вільха, якщо немає морозів;

у багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період.