Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня

З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
День сприятливий для спілкування та пошуку компромісів. Зірки підтримають організованість та здатність знаходити спільну мову.
З самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Щорічно у день народження казкаря Ганса Християна Андерсена весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги.
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