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06.10.2024  21:50   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжний десерт пташине молоко вдома

Солодощі, які нескладно приготувати і в домашніх умовах.

Як приготувати десерт пташине молоко вдома
 
Як пише РЕДПОСТ, це базовий рецепт, до якого можна додати какао, ванілін чи інші спеції до смаку.
 
 

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Пташине молоко

 

Продукти: 

  • 140 мл води, 
  • 5 г агар-агару, 
  • 330 г цукру, 
  • 2 білки, 
  • 100 г згущеного молока, 
  • 200 г вершкового масла

Покроковий рецепт приготування: 

  1. Залити агар холодною водою
  2. Залишити на півгодини, 
  3. Поставити на плиту
  4. Довести до кипіння. 
  5. Проварити хвилину
  6. Додати цукор 
  7. Перемішати. 
  8. Кип'ятити, помішуючи, допоки сироп не почне тягнутися ниткою.
  9. Збити білки в пишну піну 
  10. Продовжуючи збивати, влити гарячий сироп. 
  11. Коли маса стане щільною, додати згущене молоко і масло,
  12. Збивати ще кілька хвилин. 
  13. Розкласти масу у формочки 
  14. Забрати на годину в холодильник.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати вершкове морозиво на жовтках.

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Тэги:  рецепт, десерт, масло, яйця, цукор
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