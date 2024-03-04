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04.03.2024  21:32   

Витончена закуска в італійському стилі Трояндочки з помідорів.

Незвичайна подача класичного капрезе.

Як пише РЕДПОСТ, капрезе - салат родом з острова Капрі, який передбачає обов'язкове поєднання моцарелли та помідорів. Ця страва популярна в італійців вже дві з половиною сотні років. Не обійшлося й без пізнішого впливу футуризму.
 

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Так чи інакше смачна страва з ефектною з червоно-білим поєднанням, прикрасить будь-який, навіть святковий, стіл.
 

Закуска трояндочки з помідорів

 

Продукти:

 
  • 5 невеликих круглих помідорів,
  • 100 г моцарелли,
  • 1 жменя базиліка,
  • оливкова олія,
  • ароматні трави,
  • бальзамічний оцет.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Тоненько, слайсами порізати моцареллу., 
  2. Зробити на помідорах надрізи у вигляді пелюсток.
  3. Вставити туди тонкі слайси моцарелли
  4. Розкласти трояндочки на блюдо з листям базиліка.
  5. Збризкати все маслом і бальзамічним оцтом.
  6. Посипати ароматними травами.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ліниву ачму з моцарелою.

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Тэги:  рецепт, закуска, капрезе, помідори, олія, сир
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