04.03.2024 21:32
Витончена закуска в італійському стилі Трояндочки з помідорів.
Незвичайна подача класичного капрезе.
Як пише РЕДПОСТ
, капрезе - салат родом з острова Капрі, який передбачає обов'язкове поєднання моцарелли та помідорів. Ця страва популярна в італійців вже дві з половиною сотні років. Не обійшлося й без пізнішого впливу футуризму.
Так чи інакше смачна страва з ефектною з червоно-білим поєднанням, прикрасить будь-який, навіть святковий, стіл.
Закуска трояндочки з помідорів
Продукти:
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5 невеликих круглих помідорів,
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100 г моцарелли,
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1 жменя базиліка,
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оливкова олія,
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ароматні трави,
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бальзамічний оцет.
Покроковий рецепт приготування:
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Тоненько, слайсами порізати моцареллу.,
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Зробити на помідорах надрізи у вигляді пелюсток.
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Вставити туди тонкі слайси моцарелли
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Розкласти трояндочки на блюдо з листям базиліка.
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Збризкати все маслом і бальзамічним оцтом.
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Посипати ароматними травами.
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