05.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 березня

Вранці буде ясно, але потім до вечора в Харкові очікується хмарна погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно–східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 5–7º тепла.

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Народні прикмети

Погода 5 березня достатньо мінлива: може бути як відлига, так і мороз.

Снігова та дощова погода обіцяє повінь.

Зграї ворон літають високо в небі — до снігопаду.

У давнину примітили: «якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане».

Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову.