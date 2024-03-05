Прогноз погоди у Харкові на 5 березня

Вранці буде ясно, але потім до вечора в Харкові очікується хмарна погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно–східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 5–7º тепла.
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Раптові емоційні зміни визначають характер цього дня, коли пристрасть може виникнути із нудного настрою, а почуття будуть сильними та глибокими.
Вранці буде ясно, але потім до вечора в Харкові очікується хмарна погода. Опадів не передбачається.
5 березня відзначається День вимкнених гаджетів.
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