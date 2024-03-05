05.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Раптові емоційні зміни визначають характер цього дня, коли пристрасть може виникнути із нудного настрою, а почуття будуть сильними та глибокими.

Овен (21 березня – 20 квітня)

На порядку денному Овн стоятиме питання, пов'язані з організацією та дисципліною. Все, що не вписується у встановлені норми та правила, може викликати у Овна активне неприйняття. Постарайтеся, щоб це не переросло у роздратування. Ну а якщо не хочете уславитися моралістом, не намагайтеся читати навколишнім мораль.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід прислухатися до порад оточуючих – навіть якщо він вважає, що зовсім їх не потребує. Зірки обіцяють, що чужі слова у цей день здатні вберегти його від помилок чи навпаки – наштовхнуть на цінну ідею, яка згодом принесе хороші плоди. Тож навіть якщо почута порада чи думка походять від людини, у чиїй мудрості Телець не певен, їй варто взяти їх на замітку. А чому б і ні? Адже головне – результат.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам тримати свої ідеї (особливо новаторські) при собі. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть. Найцікавіше, що шкода може виявитися несподіваною. Наприклад, хтось прийме ідею Близнюків, спотворить її, а Близнюки в результаті будуть відповідальними за результат. Іншими словами, щоб уникнути непорозумінь, Близнюкам треба утриматися від спокуси порозумнішати. Хоча зробити це їм буде дуже непросто!

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку не винаходити велосипеда: зрештою, його вже давно винайшли! Чи є якась проблема? Перш ніж запропонувати свій варіант, Раку варто подивитися на те, як це питання до нього вирішували інші. Скориставшись чужими ідеями, Рак заощадить багато часу і сил. Адже головне – не мати інформацію з будь-якого питання, а знати, де знайти її в потрібний момент.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву слід замислитись над зміцненням свого авторитету. Чарівність Лева відкриє для нього шляхи до серця людей, проте цю симпатію необхідно підкріпити справою. Тож упродовж дня Леву доведеться попрацювати над своїм іміджем: взяти ініціативу до своїх рук, озвучити цікаву ідею чи продемонструвати оточуючим якийсь інший свій талант. Але тільки врахуйте, що оточуючі не готові сприймати надто новаторські ідеї – у тренді здоровий консерватизм.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Навіть найпростіші, рутинні справи у Діви можуть просуватися абияк, зі скрипом. І справа не тільки в тому, що Діві буде дуже важко на них зосередитися. Просто раз у раз, буквально на порожньому місці, у Діви можуть виникати збої, а її зусилля виправити ситуацію навряд чи дадуть результат. Ось чому зірки радять Діві розслабитися та плисти за течією. Підсумок все одно буде тим самим, зате сили та нерви вона збереже.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези може буквально распирати від бажання внести у свої справи свіжий струмінь, поділившись з навколишніми новаторськими ідеями і планами. Проте зірки попереджають, що робити це треба поступово та обережно. Громадська думка налаштована на консерватизм, а значить є велика ймовірність того, що слова Терезів будуть неправильно сприйняті, а їхні ідеї не знайдуть розуміння та підтримки навіть у рідних та друзів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День Скорпіона пройде під паперовим прапором! Навіть якщо у звичайні дні він тяжіє бюрократією та писаниною, йому слід цілий день тримати під рукою робочий блокнот, старанно заносячи до нього всі поточні справи та плани. Зірки запевняють Скорпіона, що така діяльність піде йому на користь, більше того – він сам несвідомо прагнутиме до неї. Завдяки бажанню все впорядкувати та розкласти по поличках, у Скорпіоні прокинеться справжній бюрократ! Це допоможе йому привести в ідеальний порядок свої плани, думки і навіть свої почуття.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець цілком можливо захоче в чомусь ризикнути, але зірки робити це категорично не радять: його уявлення про те, що відбувається, не враховує якихось важливих факторів. Можливо, Стрілець не володіє усією інформацією чи погано прорахував варіанти. А можливо, хтось із оточуючих навмисно дезінформує його. Отже головним правилом Стрільця у справах має стати обережність, а чи не ризик. Зважившись на необачний крок, він втратить багато.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Той самий день, коли варто зосередитися на особистих справах та планах, бо в колективі будь-яка ініціатива Козерога може бути карною. Або призвести до наслідків, на які Козеріг зовсім не очікував. Іншими словами, девіз цього дня простий: «Не розумуй, не виділяйся!». Якщо обставини змушують перебувати в колективі, то краще уподібнитися хамелеону і злитися з навколишнім середовищем, ніж із найкращих спонукань весь день старатися, пропонувати свої ідеї, лізти зі шкіри геть – і виявитися в чомусь винним.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію зірки рекомендують трохи попливти за течією і уподібнитися до героя фільму «Завжди говори «так». Ситуація вимагатиме від нього постійно висловлювати свою лояльність, посміхатися і погоджуватися! Втім, як і у фільмі, згода Водолія надаватиме на оточуючих воістину чарівну дію. Нехай не завжди посмішка Водолія буде щирою, а слова – від душі, зате вигода, яку Водолій у результаті отримає, виявиться справжнісінькою! А ось із прийняттям власних рішень очікуються складнощі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Всі справи, пов'язані з наведенням та дотриманням порядку, даватимуться Рибам легше звичайного! Їх може несвідомо тягнути до того, щоб розсортувати папери по поличках або заповнити квитанції, що скупчилися. Не треба чинити опір цьому пориву! Зірки радять Рибам переробити все, на що їм завжди не вистачає часу і сил: відповісти на листи, зробити прибирання, навести лад у ящиках столу. Розправившись із завалами, Риби просунуться далеко вперед.