Хрумка примха: салат з ковбасою, кукурудзою та ароматними сухариками
Легкий, ситний та неймовірно швидкий салат для будь-якого столу.
Як пише РЕДПОСТ
, особливість цієї страви - хрусткі сухарики, які додаються в останній момент, щоб зберегти свою текстуру.
Салат з ковбасою, кукурудзою та сухариками
Продукти:
-
300 г сирокопченої ковбаси
-
300 г консервованої кукурудзи
-
3 огірки
-
3 помідори
-
2 жмені солоних сухариків
-
Зелень (за смаком)
-
Майонез (для заправки)
Покроковий рецепт приготування
-
Нарізати сирокопчену ковбасу невеликими акуратними кубиками.
-
Нарізати свіжі огірки та помідори кубиками такого ж розміру.
-
Подрібнити свіжу зелень (кріп, петрушку або будь-яку іншу на ваш вибір).
-
Злити рідину з|із| банки з консервованою кукурудзою.
-
Скласти в глибоку салатницю нарізані ковбасу, огірки, помідори та подрібнену зелень.
-
Додати консервовану кукурудзу до решти інгредієнтів.
-
Заправити салат майонезом.
-
Акуратно перемішати.
-
Посипати салат солоними сухариками безпосередньо перед подачею на стіл, щоб вони не розмокли.
