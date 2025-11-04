    
04.11.2025  21:43   Дмитро Колонєй

Хрумка примха: салат з ковбасою, кукурудзою та ароматними сухариками

Легкий, ситний та неймовірно швидкий салат для будь-якого столу.

Як приготувати салат з ковбасою, кукурудзою та ароматними сухариками: рецепти
 
Особливість цієї страви - хрусткі сухарики, які додаються в останній момент, щоб зберегти свою текстуру.
 

Салат з ковбасою, кукурудзою та сухариками

 

Продукти:

 
  • 300 г сирокопченої ковбаси
  • 300 г консервованої кукурудзи
  • 3 огірки
  • 3 помідори
  • 2 жмені солоних сухариків
  • Зелень (за смаком)
  • Майонез (для заправки)
Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати сирокопчену ковбасу невеликими акуратними кубиками.
  2. Нарізати свіжі огірки та помідори кубиками такого ж розміру.
  3. Подрібнити свіжу зелень (кріп, петрушку або будь-яку іншу на ваш вибір).
  4. Злити рідину з|із| банки з консервованою кукурудзою.
  5. Скласти в глибоку салатницю нарізані ковбасу, огірки, помідори та подрібнену зелень.
  6. Додати консервовану кукурудзу до решти інгредієнтів.
  7. Заправити салат майонезом.
  8. Акуратно перемішати.
  9. Посипати салат солоними сухариками безпосередньо перед подачею на стіл, щоб вони не розмокли.

