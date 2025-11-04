    
Главная Новини Харкова ЖКГ Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 5 листопада
04.11.2025  21:19   Дмитро Колонєй

Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 5 листопада

Як відключатимуть світло у суботу поінформували харківські енергетики.


Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 5 листопада
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 листопада 2025 року, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
 
  • з 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень,
  • з 16:00 до 19:00 – 2 черги,
  • з 19:00 до 21:00 – 1,5 черги. 
 
Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
 
  • 1.1 16:00-19:00 
  • 1.2 16:00-19:00
  • 2.1 07:00-09:00; 16:00-19:00
  • 2.2 07:00-09:00; 16:00-19:00
  • 3.1 19:00-21:00
  • 3.2 не вимикається
  • 4.1 09:00-12:00; 19:00-21:00
  • 4.2 09:00-12:00; 19:00-21:00
  • 5.1, 5.2 не вимикаються
  • 6.1 12:00-16:00
  • 6.2 12:00-16:00
 
Дізнатися свою підчергу можна тут.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Для промисловості та бінесу діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 07:00 до 22:00.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 