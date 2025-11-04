04.11.2025 21:19 Дмитро Колонєй

Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 5 листопада

Як відключатимуть світло у суботу поінформували харківські енергетики.



Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 листопада 2025 року, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

з 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень,

з 16:00 до 19:00 – 2 черги,

з 19:00 до 21:00 – 1,5 черги.

Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 16:00-19:00

1.2 16:00-19:00

2.1 07:00-09:00; 16:00-19:00

2.2 07:00-09:00; 16:00-19:00

3.1 19:00-21:00

3.2 не вимикається

4.1 09:00-12:00; 19:00-21:00

4.2 09:00-12:00; 19:00-21:00

5.1, 5.2 не вимикаються

6.1 12:00-16:00

6.2 12:00-16:00

Для промисловості та бінесу діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 07:00 до 22:00.