04.11.2025 21:19 Дмитро Колонєй
Які графіки погодинних відключень діятимуть у Харківській області 5 листопада
Як відключатимуть світло у суботу поінформували харківські енергетики.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 листопада 2025 року, у Харківській області будуть діяти графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
-
з 07:00 до 16:00 застосовуватиметься 1 черга відключень,
-
з 16:00 до 19:00 – 2 черги,
-
з 19:00 до 21:00 – 1,5 черги.
Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
-
1.1 16:00-19:00
-
1.2 16:00-19:00
-
2.1 07:00-09:00; 16:00-19:00
-
2.2 07:00-09:00; 16:00-19:00
-
3.1 19:00-21:00
-
3.2 не вимикається
-
4.1 09:00-12:00; 19:00-21:00
-
4.2 09:00-12:00; 19:00-21:00
-
5.1, 5.2 не вимикаються
-
6.1 12:00-16:00
-
6.2 12:00-16:00
Для промисловості та бінесу діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) з 07:00 до 22:00.
