04.11.2025 20:36 Дмитро Колонєй

Стало відомо, який продукт має подорожчати та чому саме

Про тенденції на ринку розповіли фахівці та надали поради українцям.



Фото: Дмитро Колонєй

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами голови Ради Асоціації «М’ясна галузь» Александра Скорика, після осіннього зниження закупівельних цін на свинину вже починається їх зростання . Він прогнозує, що до Нового року ціна підніметься. Закупівельна ціна становитиме близько 85-90 грн за кг живої ваги, чисте м’ясо після перероблювання може коштувати мінімум 160 грн/кг, а з торговою націнкою до 200 грн/кг і більше.

Чому зростуть ціни на свинину

сезонний попит напередодні свят,

зменшення пропозиції живої свиннини

зростання витрат на корми й логістику.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Поради експертів покупцям

Якщо ви плануєте готувати на новорічний стіл страви зі свинини, то має сенс закупити м’ясо вже зараз, поки ціна ще на відносному мінімумі.

Інші продукти, ціни на які можуть злетіти

тепличні овочі через завершення сезону та підвищення витрат на опалення теплиць,

крупи через зміни в логістиці та імпорті.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, що дешевшає, а що дорожчає у Харкові.