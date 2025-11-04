04.11.2025 19:57 Дмитро Колонєй

У ГУР розповіли про нові КАБи окупантів з турбореативним двигуном

Загарбники масово виготовляють для ударів по Україні керовані модульні планувальні бомби.



Як повідомляє РЕДПОСТ воєнная розвідка Міноборони України інформує, що росіяни збільшили радіус своїх авіабомб до 200 кілометрів завдяки оснащенню турбореактивним двигуном. Це дозволить російським літакам не входити до зони дії засобів протиповітряної оборони Сил оборони України.

Нові боєприпаси це керовані модульні планувальні бомби (КМПБ). Їх країна-агресорка почала виготовляти серійно. В УМПК для авіабомб використовують не тільки китайські комплектуючі, а й США та Швейцарії.

Подібні засоби, зокрема авіаційні бомби з универсальними модулями планування та корекції (УМПК), що мають дальність польоту до 75 км, противник переважно застосовує для ударів по об'єктах на територіях прифронтових та прикордонних областей України. КМПБ не стане винятком.

У ГУР не виключили, що Росія зможе використати КМПБ для завдання ударів по об'єктах у глибині нашої території.