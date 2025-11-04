    
Главная Новини Харкова Армія Росіяни активно поповнюють армію
04.11.2025  18:50   Дмитро Колонєй

Росіяни активно поповнюють армію

Стало відомо про новий закон країни-агресорки.


Росіяни активно поповнюють армію

Як повідомляє РЕДПОСТ, РФ активно поповнює свою армію. Путін підписав закон, згідно з яким військовий призов здійснюватиметься цілий рік. 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Армія У ГУР розповіли про нові КАБи окупантів з турбореативним двигуном 04.11 Надзвичайні події Екоінспекція оцінила шкоду довкіллю після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Борівській громаді 04.11 Армія На Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 