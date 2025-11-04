Росіяни активно поповнюють армію

04.11.2025 18:50 Дмитро Колонєй

Як повідомляє РЕДПОСТ, РФ активно поповнює свою армію. Путін підписав закон, згідно з яким військовий призов здійснюватиметься цілий рік.

Нагадаємо, арніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом.