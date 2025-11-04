    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом
04.11.2025  16:50   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 4 листопада 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Знищують диверсантів під Куп’янськом ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бойові зіткнення тривають.
  • На Куп’янському напрямку агресор здійснив чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Наші оборонці успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував, як Слобожанські «Скіфи» ліквідували ворожу диверсійну групу на підступах до позицій.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
