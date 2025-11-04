04.11.2025 16:50 Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ знищують диверсантів під Куп’янськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 4 листопада 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили три атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Дворічанське. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка. Наші оборонці успішно знищують противника, продовжуючи контрдиверсійні заходи у районі Куп’янська.

