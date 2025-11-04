На харківський магістрали вщент розбилися автівки (фото)

Як це сталося встановлює харківська поліція.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові сталася аварія. Під час дорожно-транспортної пригоди дуже сильно постраждилив автівки на Аерокосмічному проспекті. На асфальті видна калжа крові. Інфромації про постраждалих немає. Наразі на місці події працює поліція, яка з'ясовую обставини автотрощі.
