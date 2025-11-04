    
Надзвичайні події На харківський магістрали вщент розбилися автівки (фото)
04.11.2025  17:10   Дмитро Колонєй

На харківський магістрали вщент розбилися автівки (фото)

Як це сталося встановлює харківська поліція.


Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові сталася аварія. Під час дорожно-транспортної пригоди дуже сильно постраждилив автівки на Аерокосмічному проспекті. На асфальті видна калжа крові. Інфромації про постраждалих немає. Наразі на місці події працює поліція, яка з'ясовую обставини автотрощі. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині п'яний чоловік обікрав жінку.

 

Тэги:  дтп, аварія, харків
