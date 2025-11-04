04.11.2025 17:30 Віталій Хіневич

Екоінспекція оцінила шкоду довкіллю після пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у Борівській громаді

У серпня 2025 року в результаті воєнної агресії з боку рф сталася масштабна пожежа у будівлі клубу Борівської територіальної громади Харківська область.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Вогонь охопив площу близько 6420 квадратних метрів. Гасіння пожежі тривало понад шість годин.

Через значне пошкодження конструкцій і повне вигоряння приміщень встановити перелік та масу згорілих матеріалів не вдалося.

Унаслідок пожежі відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що спричинило значні екологічні збитки.

За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить щонайменше 1,5 мільйона гривень.

