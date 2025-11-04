04.11.2025 17:49 Дмитро Колонєй

Отримав реальний строк російський шпигун на Харківщині

Прокурори Харківщини скасували умовне покарання чоловіку, який зливав важливу інформацію.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мешканець Куп’янщини злвав росіянам важливу інофрмацію про розташування українських військ:

у березні 2023 року почав спілкуватися з донькою, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до країни-агресорки, де перебуває й досі.

через аудіо- та відеоповідомлення у месенджері Telegram надсилав їй дані про місцезнаходження Сил оборони та військової техніки на території с. Устинівка та с. Івашкине і прилеглих ділянках.

у травні 2024 року збирав і передавав доньці місця дислокації українських військових у вигляді позначок на Google Maps.

Вироком Чугуївського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, воргові. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокурори Харківської обласної прокуратури не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу. 29 жовтня 2025 року Харківський апеляційний суд її задовольнив: вирок першої інстанції скасовано, чоловіку призначено реальне покарання — 5 років за гратами.

