    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримав реальний строк російський шпигун на Харківщині
04.11.2025  17:49   Дмитро Колонєй

Отримав реальний строк російський шпигун на Харківщині

Прокурори Харківщини скасували умовне покарання чоловіку, який зливав важливу інформацію.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, мешканець Куп’янщини злвав росіянам важливу інофрмацію про розташування українських військ:
 
  • у березні 2023 року почав спілкуватися з донькою, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до країни-агресорки, де перебуває й досі.
  • через аудіо- та відеоповідомлення у месенджері Telegram надсилав їй дані про місцезнаходження Сил оборони та військової техніки на території с. Устинівка та с. Івашкине і прилеглих ділянках. 
  • у травні 2024 року збирав і передавав доньці місця дислокації українських військових у вигляді позначок на Google Maps.
 
Вироком Чугуївського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, воргові. Йому призначили 5 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.
 
Прокурори Харківської обласної прокуратури не погодилися з цим рішенням і подали апеляційну скаргу. 29 жовтня 2025 року Харківський апеляційний суд її задовольнив: вирок першої інстанції скасовано, чоловіку призначено реальне покарання — 5 років за гратами.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чекає на суд чоловік, який збирав для країни-агресорки дані про локації українських воїнів на Ізюмському напрямку.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
