03.11.2025 15:20 Віталій Хіневич

Збирав для рф дані про локації українських воїнів на Ізюмському напрямку: чоловіка чекає суд

У червні 2025 року мешканець м. Ізюм у месенджері Telegram добровільно почав спілкування з представником російської спецслужби та погодився виконувати його завдання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

35-річний ізюмчанин намагався налагодити контакти з українськими військовослужбовцями у місті, прикриваючись допомогою у вирішенні побутових питань як різноробочий. При цьому він здійснював фото- та відеофіксацію місць дислокації особового складу та техніки, позначав координати на Google-картах і передавав їх куратору з рф.

Отримана агресором інформація могла бути використана для нанесення ракетних та артилерійських ударів по місцях дислокації українських захисників, що створює реальну загрозу їхньому життю та безпеці мирного населення, а також завдає шкоди обороноздатності нашої держави.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Обвинуваченого судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

