03.11.2025  14:01   Рита Парфенова

Чоловіка підозрюють у систематичному домашньому насильстві над дружиною

51-річний мешканець Новобаварського району неодноразово ображав і залякував дружину. Після кількох адмінпротоколів поліція відкрила кримінальне провадження.

У Новобаварському районі правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За даними слідства, 51-річний харків’янин протягом тривалого часу ображав, принижував і погрожував 53-річній жінці. На порушника тричі складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також поліція видавала термінові заборонні приписи, однак чоловік продовжував насильницьку поведінку.

Через систематичність дій слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України — «Домашнє насильство». Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до двох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харкова зупинили агресивного чоловіка, який напав на співмешканку та її доньку.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
