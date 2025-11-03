Переможців масштабного Дитячого футбольного турніру визначили в Харкові (фото)

Фінальні ігри турніру зібрали команди різних вікових категорій з Харкова та області. Визначено переможців, призерів та кращих спортсменів у особистих заліках.
У Харкові відбувся масштабний Дитячий футбольний турнір, який тривав майже три місяці. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
У турнирі взяли участь команди різних вікових категорій з Харкова та області. За результатами фінальних ігор було визначено команди переможців та призерів, а також нагороджено кращих спортсменів в особистих першостях.
Змагання проводилися з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.
