03.11.2025 13:25 Рита Парфенова

Переможців масштабного Дитячого футбольного турніру визначили в Харкові (фото)

Фінальні ігри турніру зібрали команди різних вікових категорій з Харкова та області. Визначено переможців, призерів та кращих спортсменів у особистих заліках.

У Харкові відбувся масштабний Дитячий футбольний турнір, який тривав майже три місяці. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.



У турнирі взяли участь команди різних вікових категорій з Харкова та області. За результатами фінальних ігор було визначено команди переможців та призерів, а також нагороджено кращих спортсменів в особистих першостях.

Змагання проводилися з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.

