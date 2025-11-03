03.11.2025 12:57 Рита Парфенова

На Харківщині одна жінка загинула, троє поранені після атаки дрона в Підлимані

Внаслідок атаки безпілотника 2 листопада цивільні зазнали поранень. Одна з постраждалих померла у лікарні, троє чоловіків перебувають під медичним наглядом.

Жителька села Підлиман Харківської області, яка перебувала в особливо тяжкому стані після атаки ворожого безпілотника на автомобіль 2 листопада, померла у лікарні. Про це повідомили у Борівській селищній адміністрації, передає РЕДПОСТ.

Попередньо повідомлялося, що постраждало троє людей з однієї родини, проте ця інформація не підтвердилася. У автомобілі, в який влучив дрон, разом із подружжям пенсіонерів перебував цивільний чоловік 1980 року народження, який не є їхнім родичем. Він також отримав поранення і наразі перебуває в лікарні.

Крім того, під час атаки дрона травм зазнав 51-річний чоловік, який знаходився біля магазину в Підлимані. Його госпіталізовано, він отримує медичну допомогу.

На превеликий жаль, одна з постраждалих жінок померла у лікарні від отриманих поранень. Троє чоловіків продовжують лікування.

Борівська СВА висловлює співчуття родині загиблої та бажає швидкого одужання пораненим.

