    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині одна жінка загинула, троє поранені після атаки дрона в Підлимані
03.11.2025  12:57   Рита Парфенова

На Харківщині одна жінка загинула, троє поранені після атаки дрона в Підлимані

Внаслідок атаки безпілотника 2 листопада цивільні зазнали поранень. Одна з постраждалих померла у лікарні, троє чоловіків перебувають під медичним наглядом.

На Харківщині жінка загинула, троє поранені під час атаки дрона

Жителька села Підлиман Харківської області, яка перебувала в особливо тяжкому стані після атаки ворожого безпілотника на автомобіль 2 листопада, померла у лікарні. Про це повідомили у Борівській селищній адміністрації, передає РЕДПОСТ.

Попередньо повідомлялося, що постраждало троє людей з однієї родини, проте ця інформація не підтвердилася. У автомобілі, в який влучив дрон, разом із подружжям пенсіонерів перебував цивільний чоловік 1980 року народження, який не є їхнім родичем. Він також отримав поранення і наразі перебуває в лікарні.

Крім того, під час атаки дрона травм зазнав 51-річний чоловік, який знаходився біля магазину в Підлимані. Його госпіталізовано, він отримує медичну допомогу.

На превеликий жаль, одна з постраждалих жінок померла у лікарні від отриманих поранень. Троє чоловіків продовжують лікування.

Борівська СВА висловлює співчуття родині загиблої та бажає швидкого одужання пораненим.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.

