    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові під колесами автомобіля загинув 71-річний пішохід
03.11.2025  12:41   Рита Парфенова

У Харкові під колесами автомобіля загинув 71-річний пішохід

ДТП сталося 3 листопада на Салтівському шосе. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Смертельна ДТП у Харкові: пішохід загинув на Салтівському шосе

У Харкові 3 листопада близько 06:55 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

43-річний водій автомобіля Honda Accord під час руху по вулиці Салтівське шосе здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм 71-річний чоловік загинув на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дві автівки розбилися на проспекті Любові Малої.

Тэги:  дтп, харків
