У Харкові під колесами автомобіля загинув 71-річний пішохід

ДТП сталося 3 листопада на Салтівському шосе. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
У Харкові 3 листопада близько 06:55 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
43-річний водій автомобіля Honda Accord під час руху по вулиці Салтівське шосе здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм 71-річний чоловік загинув на місці аварії.
За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.
