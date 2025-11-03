03.11.2025 12:41 Рита Парфенова

У Харкові під колесами автомобіля загинув 71-річний пішохід

ДТП сталося 3 листопада на Салтівському шосе. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

У Харкові 3 листопада близько 06:55 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

43-річний водій автомобіля Honda Accord під час руху по вулиці Салтівське шосе здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок отриманих травм 71-річний чоловік загинув на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

