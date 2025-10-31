31.10.2025 16:00 Дмитро Колонєй

Дві автівки розбилися на харківському проспекті

Як сталася аварія з'ясовує харківська поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові, на Новій Баварії сталася автоаварія. На прсекті Любові Малої зіткнулися дві автівки. Наразі харківські поліцейські встановлюють обставини автотрощі.

