31.10.2025  14:55   Віталій Хіневич

Викладав у Харкові та спілкувався з Тарасом Шевченком: 200 років від дня народження Дмитра Безперчого

Україна вшановує харківського митця, що поєднав талант художника з педагогічним покликанням.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
 
Цього року в Україні відзначають 200-річний ювілей харків’янина Дмитра Безперчого — художника, графіка, педагога, який став однією з ключових постатей українського мистецького життя ХІХ століття.
 
Саме з його ім’ям пов’язують становлення харківської школи живопису та формування нового покоління українських митців.
 
Народжений у кріпацькій родині, Безперчий піднявся до рівня визнаного митця й учителя. Вчився у легендарного Карла Брюллова, спілкувався з Тарасом Шевченком, а все своє життя присвятив мистецтву, освіті та вихованню молодих художників.
 
Дмитро Безперчий понад півстоліття працював у Харкові — викладав у гімназіях, реальному училищі та малювальній школі Марії Раєвської-Іванової. Саме тут він заклав основи професійної художньої освіти, виховавши плеяду митців, які згодом прославили Україну.
 
Серед його учнів — Євген Агафонов, Сергій Васильківський, Генріх Семирадський, Петро Левченко, Володимир Татлін.
 
Кожен із них став знаковою фігурою у розвитку українського та європейського живопису. Недарма Безперчого називають «батьком харківської мистецької школи».
 
Найактивніший період творчості Безперчого припав на 1850-ті роки. Він працював у різних техніках — олійних фарбах, акварелі, туші, темпері, сепії, створюючи як жанрові сцени, так і глибокі психологічні портрети.
 
Його полотна — це живі історії українського побуту, сповнені теплоти, гумору та любові до людей.
 
Серед найвідоміших творів — «Сватання на Гончарівці», «Автопортрет», «Бандурист», «З поля», «Сільський пейзаж».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проходить виставка "Світ витинанок Андрія Куліша".
 
 
Тэги:  харків
