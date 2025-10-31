31.10.2025 14:55 Віталій Хіневич

Викладав у Харкові та спілкувався з Тарасом Шевченком: 200 років від дня народження Дмитра Безперчого

Україна вшановує харківського митця, що поєднав талант художника з педагогічним покликанням.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Цього року в Україні відзначають 200-річний ювілей харків’янина Дмитра Безперчого — художника, графіка, педагога, який став однією з ключових постатей українського мистецького життя ХІХ століття.

Саме з його ім’ям пов’язують становлення харківської школи живопису та формування нового покоління українських митців.

Народжений у кріпацькій родині, Безперчий піднявся до рівня визнаного митця й учителя. Вчився у легендарного Карла Брюллова, спілкувався з Тарасом Шевченком, а все своє життя присвятив мистецтву, освіті та вихованню молодих художників.

Дмитро Безперчий понад півстоліття працював у Харкові — викладав у гімназіях, реальному училищі та малювальній школі Марії Раєвської-Іванової. Саме тут він заклав основи професійної художньої освіти, виховавши плеяду митців, які згодом прославили Україну.

Серед його учнів — Євген Агафонов, Сергій Васильківський, Генріх Семирадський, Петро Левченко, Володимир Татлін.

Кожен із них став знаковою фігурою у розвитку українського та європейського живопису. Недарма Безперчого називають «батьком харківської мистецької школи».

Найактивніший період творчості Безперчого припав на 1850-ті роки. Він працював у різних техніках — олійних фарбах, акварелі, туші, темпері, сепії, створюючи як жанрові сцени, так і глибокі психологічні портрети.

Його полотна — це живі історії українського побуту, сповнені теплоти, гумору та любові до людей.

Серед найвідоміших творів — «Сватання на Гончарівці», «Автопортрет», «Бандурист», «З поля», «Сільський пейзаж».

