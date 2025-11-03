    
03.11.2025  12:19   Рита Парфенова

Минулого тижня Харків тричі зазнав ворожих обстрілів

Дві керовані авіабомби влучили у відкриту територію Індустріального району, пошкодивши лінії вуличного освітлення. Комунальні служби вже працюють над відновленням.


Фото: ХМР

За минулий тиждень зафіксовано 3 удари по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає РЕДПОСТ.

Найголовніше – обійшлося без жертв і постраждалих, зазначив очільник міста.

Вчора ввечері дві керовані авіабомби влучили у відкриту місцевість в Індустріальному районі міста. Вибухи пошкодили лінії вуличного освітлення. Працівники КП «Міськсвітло» вже відновлюють мережу, а до вечора система освітлення буде повністю відновлена.

Протягом тижня повітряні тривоги у Харкові тривали близько 50 годин, що на 58% менше, ніж у середньому по області.

Місцева влада закликає зберігати спокій та пильність – від вашої обережності залежить життя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жовтня війсвькові рф завдали 80 ударів по Харкову.

Тэги:  обстріл, ігор терехов, харків, агрессия россии
