Минулого тижня Харків тричі зазнав ворожих обстрілів

Дві керовані авіабомби влучили у відкриту територію Індустріального району, пошкодивши лінії вуличного освітлення. Комунальні служби вже працюють над відновленням.
За минулий тиждень зафіксовано 3 удари по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає РЕДПОСТ.
Найголовніше – обійшлося без жертв і постраждалих, зазначив очільник міста.
Вчора ввечері дві керовані авіабомби влучили у відкриту місцевість в Індустріальному районі міста. Вибухи пошкодили лінії вуличного освітлення. Працівники КП «Міськсвітло» вже відновлюють мережу, а до вечора система освітлення буде повністю відновлена.
Протягом тижня повітряні тривоги у Харкові тривали близько 50 годин, що на 58% менше, ніж у середньому по області.
Місцева влада закликає зберігати спокій та пильність – від вашої обережності залежить життя.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жовтня війсвькові рф завдали 80 ударів по Харкову.
