    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині прокуратура запобігла витраті понад 1,6 млрд гривень на недобудовані дороги
03.11.2025  12:08   Рита Парфенова

На Харківщині прокуратура запобігла витраті понад 1,6 млрд гривень на недобудовані дороги

Обласна прокуратура домоглася розірвання договору з підрядником, який не виконував роботи з ремонту доріг протягом трьох років.

Прокуратура Харківщини зупинила нецільове використання 1,6 млрд грн на ремонт доріг

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура запобігла нецільовому використанню понад 1,6 млрд гривень бюджетних коштів.

У квітні 2022 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини та приватним підприємством було укладено договір на ремонт автомобільних доріг на зазначену суму. Початковий строк виконання робіт закінчувався у грудні 2023 року, пізніше його продовжили до грудня 2025 року.

Проте підрядник не виконав жодних робіт і навіть не розпочав підготовчі дії, включно з розробкою проєктної документації, отриманням експертних висновків і дозволів.

Невиконання умов договору загрожувало додатковими руйнуваннями доріг та потребувало нових обстежень і розрахунків, що значно перевищували б очікувану вартість закупівлі.

Заступник керівника обласної прокуратури подав позов у інтересах держави до Служби відновлення та розвитку інфраструктури та підрядника про розірвання договору. Суд задовольнив позов, що дозволило зберегти кошти державного бюджету та запобігти їх нецільовому використанню.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через нецільове використання землі та борг у 14 млн грн прокуратура вимагає розірвання договору оренди.
Тэги:  прокуратура, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Надзвичайні події У Харкові прокуратура через суд повернула понад 1 млн грн до міського бюджету 28.10 Надзвичайні події У передмісті Харкова судитимуть трьох чоловіків за незаконне сміттєзвалище 27.10 Надзвичайні події Заборгував державі 73 мільйони: директора агропідприємства на Харківщині судитимуть за ухилення від сплати податків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 