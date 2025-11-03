На Харківщині прокуратура запобігла витраті понад 1,6 млрд гривень на недобудовані дороги

Обласна прокуратура домоглася розірвання договору з підрядником, який не виконував роботи з ремонту доріг протягом трьох років.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура запобігла нецільовому використанню понад 1,6 млрд гривень бюджетних коштів.
У квітні 2022 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини та приватним підприємством було укладено договір на ремонт автомобільних доріг на зазначену суму. Початковий строк виконання робіт закінчувався у грудні 2023 року, пізніше його продовжили до грудня 2025 року.
Проте підрядник не виконав жодних робіт і навіть не розпочав підготовчі дії, включно з розробкою проєктної документації, отриманням експертних висновків і дозволів.
Невиконання умов договору загрожувало додатковими руйнуваннями доріг та потребувало нових обстежень і розрахунків, що значно перевищували б очікувану вартість закупівлі.
Заступник керівника обласної прокуратури подав позов у інтересах держави до Служби відновлення та розвитку інфраструктури та підрядника про розірвання договору. Суд задовольнив позов, що дозволило зберегти кошти державного бюджету та запобігти їх нецільовому використанню.
