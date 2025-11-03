Колишню лікарку з Харкова судитимуть за фальсифікацію медичних документів для уникнення мобілізації

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо завідувачки неврологічного відділення, яка виготовляла фіктивні медичні документи для 19 чоловіків призовного віку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Новобаварська окружна прокуратура Харкова затвердила та передала до суду обвинувальний акт проти колишньої завідувачки неврологічного відділення однієї з міських лікарень. Їй інкримінується складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, протягом липня 2022 – березня 2023 року обвинувачена сфальсифікувала медичні документи щодо 19 чоловіків призовного віку. Лікарка видавала акти первинного огляду, медичні карти та виписки нібито за результатами госпіталізації, у яких вносила фіктивні діагнози тяжких неврологічних захворювань.
Насправді жоден із «пацієнтів» не проходив обстеження, не мав проблем зі здоров’ям і не перебував на стаціонарному лікуванні. На основі підроблених актів обвинувачена встановлювала групу інвалідності, що давало змогу чоловікам уникнути служби та зняти їх з військового обліку.
Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Харкова. Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
