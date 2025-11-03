У Харкові зникла 86-річна жінка: прикмети та подробиці

Харченко Валентина Федорівна пішла з дому 2 листопада і не повернулася. Пенсіонерка потребує медичної допомоги через проблеми з пам’яттю.
У Харкові розшукують зниклу жительку міста Валентину Харченко, 86 років. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена".
За попередньою інформацією, 2 листопада між 20:30 та 22:00 жінка залишила своє помешкання на вулиці Гвардійців-Широнінців (район станції метро «Салтівська») і досі не повернулася.
Прикмети: зріст 165–170 см, середньої статури, світло-сірі очі, фарбоване блонд коротке волосся. Була одягнена у світлу куртку з кольоровими плямами та асиметричними вставками зеленого кольору, темні брюки та чорні туфлі. При собі мала яскраво-вишневу металеву палицю.
Поліція наголошує, що жінка має проблеми з пам’яттю та потребує медичної допомоги. Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Валентини Харченко, просять звертатися за телефонами +38-068-777-0-112 або 102.
