03.11.2025 11:22 Рита Парфенова

У Харкові зникла 86-річна жінка: прикмети та подробиці

Харченко Валентина Федорівна пішла з дому 2 листопада і не повернулася. Пенсіонерка потребує медичної допомоги через проблеми з пам’яттю.



Фото з відкритих джерел

У Харкові розшукують зниклу жительку міста Валентину Харченко, 86 років. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена".

За попередньою інформацією, 2 листопада між 20:30 та 22:00 жінка залишила своє помешкання на вулиці Гвардійців-Широнінців (район станції метро «Салтівська») і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 165–170 см, середньої статури, світло-сірі очі, фарбоване блонд коротке волосся. Була одягнена у світлу куртку з кольоровими плямами та асиметричними вставками зеленого кольору, темні брюки та чорні туфлі. При собі мала яскраво-вишневу металеву палицю.

Поліція наголошує, що жінка має проблеми з пам’яттю та потребує медичної допомоги. Усіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Валентини Харченко, просять звертатися за телефонами +38-068-777-0-112 або 102.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.