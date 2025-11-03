    
03.11.2025  10:59   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав інженерні війська України з професійним святом

Міський голова Харкова подякував інженерним військам за мужність, професіоналізм та відданість справі, підкресливши їхню роль на фронті.


Фото: ХМР

З нагоди Дня інженерних військ України міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся з привітанням до військових інженерних підрозділів, передає РЕДПОСТ.

«Ваші руки створюють безпеку, ваш розум знаходить рішення там, де, здавалось би, їх немає, а ваша відвага щодня рятує життя. Ви – невидимі герої, без яких неможлива жодна операція на фронті. Ви будуєте, укріплюєте, розміновуєте – навіть під ворожим вогнем», – зазначив мер.

Ігор Терехов подякував інженерним військам за мужність, професіоналізм і відданість справі, побажав удачі, міцного здоров’я та віри в перемогу і світле майбутнє України.

