03.11.2025  10:48   Рита Парфенова

Нові сервіси «Газмережі»: передайте показники газових лічильників до 5 листопада

До 5 листопада споживачі на Харківщині можуть передати показники газу через новий сайт, Telegram-бот або за телефоном контакт-центру «Газмережі».

газмережі

Жителів Харківщини просять вчасно передати показники газових лічильників за жовтень, щоб уникнути нарахувань за середнім споживанням. Зробити це можна до 5 листопада. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Наразі доступні нові та оновлені сервіси для подачі даних:

  • через оновлений особистий кабінет «Газмережі» – my.grmu.com.ua
  • у Telegram-боті «Газмережі» – t.me/mygrmu_bot
  • або за новим телефоном контакт-центру – 0 800 303 104.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 листопада 2025 року харківські газовики проведуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду в Немишлянському районі міста.
