03.11.2025 10:48 Рита Парфенова

Нові сервіси «Газмережі»: передайте показники газових лічильників до 5 листопада

До 5 листопада споживачі на Харківщині можуть передати показники газу через новий сайт, Telegram-бот або за телефоном контакт-центру «Газмережі».

Жителів Харківщини просять вчасно передати показники газових лічильників за жовтень, щоб уникнути нарахувань за середнім споживанням. Зробити це можна до 5 листопада. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».

Наразі доступні нові та оновлені сервіси для подачі даних:

через оновлений особистий кабінет «Газмережі» – my.grmu.com.ua

у Telegram-боті «Газмережі» – t.me/mygrmu_bot

або за новим телефоном контакт-центру – 0 800 303 104.

