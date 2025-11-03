Нові сервіси «Газмережі»: передайте показники газових лічильників до 5 листопада

До 5 листопада споживачі на Харківщині можуть передати показники газу через новий сайт, Telegram-бот або за телефоном контакт-центру «Газмережі».
Жителів Харківщини просять вчасно передати показники газових лічильників за жовтень, щоб уникнути нарахувань за середнім споживанням. Зробити це можна до 5 листопада. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
Наразі доступні нові та оновлені сервіси для подачі даних:
Комментариев: 0
День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.
У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: