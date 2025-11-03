Як виглядають наслідки російських ударів по Харківщині – поліція фіксує воєнні злочини (фото)

    
Минулої доби російські війська атакували Харків та кілька районів області, поранивши п’ятьох мирних жителів. Правоохоронці задокументували чергові факти збройної агресії.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

Минулої доби війська російської федерації завдали ударів по місту Харкову та населених пунктах Ізюмського, Куп’янського й Богодухівського районів. Окупанти застосовували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові зафіксовано пошкодження даху будівлі у Київському районі та влучання керованої авіаційної бомби по дорожньому покриттю в Індустріальному районі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

У селі Підлиман Борівської громади FPV-дрон влучив в автомобіль «ВАЗ 21099». Поранення отримали четверо людей – 66-річна жінка та чоловіки 70, 51 і 45 років. У селі Одноробівка Золочівської громади також зафіксовано пошкодження автомобіля внаслідок дронової атаки.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

У Гаврилівці Ізюмського району безпілотник пошкодив багатоквартирний будинок, а в Куп’янському районі – кілька приватних осель. У селищі Циркуни зруйновано недобудований житловий будинок, постраждала місцева мешканка.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

Поліцейські протягом доби здійснили 11 оглядів місць подій і відкрили вісім кримінальних проваджень за фактами чергових воєнних злочинів.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зареєстрували 27 098 фактів воєнних злочинів, скоєних військовими рф.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.

Поліція фіксує наслідки російських атак по Харківщині

