Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 2 листопада 2025 року.
Комментариев: 0
День сприятливий для завершення справ і підведення підсумків. Інтуїція та уважність допоможуть уникнути помилок і знайти нові можливості для розвитку.
У Харкові вдень небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.
Сьогодні в Україні відзначаються День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: