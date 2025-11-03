03.11.2025 10:01 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 листопада

Наскільки небезпечний рівень радіації у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 листопада 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Золочів – 12

Харків – 12

Богодухів – 12

Коломак – 12

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 11

Слобожанське – 15

Берестин – 12

Лозова – 12

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

