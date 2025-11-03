03.11.2025 09:39 Рита Парфенова

У Харкові внаслідок ворожого удару КАБ спалахнула пожежа

ДСНС повідомила про одну пожежу, спричинену обстрілом, та 27 оперативних виїздів рятувальників за добу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння пожежі, що виникла після влучання керованої авіабомби по відкритій території в Індустріальному районі Харкова. Унаслідок вибуху загорілося дерево на площі близько двох квадратних метрів. Постраждалих немає.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили один вибухонебезпечний предмет.

Загалом протягом доби з 1 по 2 листопада рятувальники Харківського гарнізону здійснили 27 оперативних виїздів. Із них п’ять – на ліквідацію пожеж, дев’ять – на перевірку місць обстрілів, сім – для надання допомоги населенню, ще шість – за іншими викликами.

