    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові внаслідок ворожого удару КАБ спалахнула пожежа
03.11.2025  09:39

У Харкові внаслідок ворожого удару КАБ спалахнула пожежа

ДСНС повідомила про одну пожежу, спричинену обстрілом, та 27 оперативних виїздів рятувальників за добу.

У Харкові після влучання КАБ загорілося дерево

Як повідомляє РЕДПОСТ, минулої доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння пожежі, що виникла після влучання керованої авіабомби по відкритій території в Індустріальному районі Харкова. Унаслідок вибуху загорілося дерево на площі близько двох квадратних метрів. Постраждалих немає.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили один вибухонебезпечний предмет.

Загалом протягом доби з 1 по 2 листопада рятувальники Харківського гарнізону здійснили 27 оперативних виїздів. Із них п’ять – на ліквідацію пожеж, дев’ять – на перевірку місць обстрілів, сім – для надання допомоги населенню, ще шість – за іншими викликами.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.

