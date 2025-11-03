03.11.2025 09:17 Рита Парфенова

Харків і ще 12 населених пунктів області зазнали російських обстрілів

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. У селі Підлиман Борівської громади поранено 66-річну жінку та трьох чоловіків віком 70, 51 і 45 років. Ще одна 66-річна жінка постраждала у селі Циркуни.

Росіяни завдали трьох авіаударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Індустріальному району Харкова. Загалом по регіону ворог застосував:

10 КАБ;

11 ударних БпЛА типу «Герань-2»;

3 FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів:

у Харкові – дорожнє покриття та вуличні електромережі;

у Богодухівському районі – автомобіль у селі Одноробівка, приватний будинок у Скосогорівці;

у Куп’янському районі – чотири приватні будинки в Приколотному;

в Ізюмському районі – автомобіль у Підлимані, спортивний заклад у Боровій, багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди та електромережі в Гаврилівці;

у Харківському районі – приватний будинок у Циркунах;

у Лозівському районі – об’єкти залізничної інфраструктури в Лозовій.

Без електропостачання залишаються близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі у Лозівській. Відновлювальні роботи тривають.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 152 людини, з них залишаються 54. Від початку роботи пункт зареєстрував 10 516 евакуйованих.

