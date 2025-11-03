Харків і ще 12 населених пунктів області зазнали російських обстрілів

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. У селі Підлиман Борівської громади поранено 66-річну жінку та трьох чоловіків віком 70, 51 і 45 років. Ще одна 66-річна жінка постраждала у селі Циркуни.
Росіяни завдали трьох авіаударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Індустріальному району Харкова. Загалом по регіону ворог застосував:
Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів:
Без електропостачання залишаються близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі у Лозівській. Відновлювальні роботи тривають.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 152 людини, з них залишаються 54. Від початку роботи пункт зареєстрував 10 516 евакуйованих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.
