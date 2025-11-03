    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків і ще 12 населених пунктів області зазнали російських обстрілів
03.11.2025  09:17   Рита Парфенова

Харків і ще 12 населених пунктів області зазнали російських обстрілів

Протягом минулої доби під ударами ворога опинилися Харків та ще 12 населених пунктів області – пошкоджені будинки, авто та інфраструктура.


На фото м. Харків
Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. У селі Підлиман Борівської громади поранено 66-річну жінку та трьох чоловіків віком 70, 51 і 45 років. Ще одна 66-річна жінка постраждала у селі Циркуни.

Росіяни завдали трьох авіаударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Індустріальному району Харкова. Загалом по регіону ворог застосував:

  •  10 КАБ;
  • 11 ударних БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено низку цивільних об’єктів:

  • у Харкові – дорожнє покриття та вуличні електромережі;
  • у Богодухівському районі – автомобіль у селі Одноробівка, приватний будинок у Скосогорівці;
  • у Куп’янському районі – чотири приватні будинки в Приколотному;
  • в Ізюмському районі – автомобіль у Підлимані, спортивний заклад у Боровій, багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди та електромережі в Гаврилівці;
  • у Харківському районі – приватний будинок у Циркунах;
  • у Лозівському районі – об’єкти залізничної інфраструктури в Лозовій.

Без електропостачання залишаються близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та 3 тисячі у Лозівській. Відновлювальні роботи тривають.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 152 людини, з них залишаються 54. Від початку роботи пункт зареєстрував 10 516 евакуйованих.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.11 Надзвичайні події Як виглядають наслідки російських ударів по Харківщині – поліція фіксує воєнні злочини (фото) 02.11 Надзвичайні події Перші подробиці удару по Індустріальному району Харкова 02.11 Надзвичайні події Відомо про місце ще одного прильоту по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 