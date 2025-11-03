На Харківщині 3 листопада діятимуть графіки погодинних вимкнень: оприлюднено розклад

«Укренерго» повідомило про застосування графіків відключень електроенергії в Харківській області 3 листопада. Світло вимикатимуть у кілька етапів протягом дня – зранку, вдень і ввечері.
Орієнтовні години без електропостачання по чергах і підчергах (з урахуванням часу на перемикання):
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Харківобленерго», адже ситуація в енергосистемі залишається динамічною.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ранковий обстріл 2 листопада пошкодив критичну інфраструктуру Лозівської громади.
