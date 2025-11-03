    
На Харківщині 3 листопада діятимуть графіки погодинних вимкнень: оприлюднено розклад

«Укренерго» повідомило про застосування графіків відключень електроенергії в Харківській області 3 листопада. Світло вимикатимуть у кілька етапів протягом дня – зранку, вдень і ввечері.

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», 3 листопада у Харківській області запроваджуються графіки погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ). Мета – стабілізація роботи Об’єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго». 
 
Відключення триватимуть за таким графіком:
  • з 08:00 до 11:00 – 1 черга;
  • з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги;
  • з 18:00 до 20:00 – 2 черги.

Орієнтовні години без електропостачання по чергах і підчергах (з урахуванням часу на перемикання):

  • 3.1, 3.2 – 16:00–20:00;
  • 4.1 – 18:00–20:00;
  • 4.2 – 16:00–20:00;
  • 5.1, 5.2 – 08:00–11:00 і 20:00–22:00;
  • 6.2 – 20:00–22:00.
  • Інші підчерги не вимикатимуться.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Харківобленерго», адже ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ранковий обстріл 2 листопада пошкодив критичну інфраструктуру Лозівської громади.

Тэги:  відключення світла, харків
