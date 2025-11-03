03.11.2025 08:58 Рита Парфенова

На Харківщині 3 листопада діятимуть графіки погодинних вимкнень: оприлюднено розклад

«Укренерго» повідомило про застосування графіків відключень електроенергії в Харківській області 3 листопада. Світло вимикатимуть у кілька етапів протягом дня – зранку, вдень і ввечері.

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», 3 листопада у Харківській області запроваджуються графіки погодинних вимкнень електроенергії (ГПВ). Мета – стабілізація роботи Об’єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Відключення триватимуть за таким графіком:

з 08:00 до 11:00 – 1 черга;

з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги;

з 18:00 до 20:00 – 2 черги.

Орієнтовні години без електропостачання по чергах і підчергах (з урахуванням часу на перемикання):

3.1, 3.2 – 16:00–20:00;

4.1 – 18:00–20:00;

4.2 – 16:00–20:00;

5.1, 5.2 – 08:00–11:00 і 20:00–22:00;

6.2 – 20:00–22:00.

Інші підчерги не вимикатимуться.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Енергетики закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах «Харківобленерго», адже ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ранковий обстріл 2 листопада пошкодив критичну інфраструктуру Лозівської громади.