На Харківщині українські війська відбили понад два десятки атак ворога

Оборонці утримують позиції на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. За добу відбито 25 штурмових дій противника, росіяни також завдавали авіаударів по населених пунктах області.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворожий натиск. Протягом останньої доби українські підрозділи зупинили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, а також у напрямках Колодязного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку відбулося 13 штурмових спроб противника. Наші військові відбивали атаки в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у напрямках Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.
Крім того, російська авіація завдала ударів по території Харківщини – під вогнем опинилися райони населених пунктів Борова та Циркуни.
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько десятої години вечора 2 листопада Харків зазнав ударів ворожих КАБів.
